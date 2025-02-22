Tekirdağ'da belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü

İHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy-Kızılpınar istikametinde S.M.'nin kullandığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, önünde seyir halinde olan A.S.Ö. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
A.S.Ö.'nün cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüs şoförü S.M. gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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