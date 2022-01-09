Tekirdağ'da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor'un tribün lideri Emir Tezel, trafikte tartıştığı Taha G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tekirdağın Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesi'nde Kaan Kıvarcık, kullandığı motosikletinin arkasına arkadaşı TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor tribün lideri Emir Tezel'i de alıp yola çıktı.

Kıvarcık ile Tezel hemzemin geçitten geçtikleri sırada otomobil sürücü Taha G. ile tartışmaya başladı.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Araçtan inen Taha G. ile Emir Tezel arasında tartışma büyüdü. Taha G. önce Emir Tezel'i, sonra da Kaan Kıvarcık'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

TRİBÜN LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emir Tezer, hayatını kaybetti, Kıvarcık'ın tedavisi ise sürüyor.

KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaçan sürücü Taha G. de polis ve jandarmanın ortak çalışması ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bu arada olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.





















