Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
591.007
-0.46%
BTXN Coin
33.30
-2.03%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Tekirdağ'da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti

    TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor'un tribün lideri Emir Tezel, trafikte tartıştığı Taha G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 09.01.2022 - 12:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti

    Tekirdağın Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesi'nde Kaan Kıvarcık, kullandığı motosikletinin arkasına arkadaşı TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor tribün lideri Emir Tezel'i de alıp yola çıktı.

    Kıvarcık ile Tezel hemzemin geçitten geçtikleri sırada otomobil sürücü Taha G. ile tartışmaya başladı.

    2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

    Araçtan inen Taha G. ile Emir Tezel arasında tartışma büyüdü. Taha G. önce Emir Tezel'i, sonra da Kaan Kıvarcık'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

    TRİBÜN LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emir Tezer, hayatını kaybetti, Kıvarcık'ın tedavisi ise sürüyor.

    KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Kaçan sürücü Taha G. de polis ve jandarmanın ortak çalışması ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bu arada olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

     

    Tekirdağ da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti #1

    Tekirdağ da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti #2

    Tekirdağ da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti #3

    Tekirdağ da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti #4

    Tekirdağ da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti #5

    Tekirdağ da bıçaklanan tribün lideri hayatını kaybetti #6


    Görüş Bildir