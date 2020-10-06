Tekirdağ'da bir kişi, cami bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

Çorlu'da sırtından bıçaklanan 31 yaşındaki kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, cami bahçesinde hareketsiz halde blundu.

Fatih Mahallesi’ndeki Fatih Cami’nin bahçesinde kanlar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Burak Işık olduğu belirlenen kişinin, öldüğü saptandı.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Katil zanlısının, 31 yaşındaki Işık'ın sırtına sapladığı bıçağı da bıraktığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Burak Işık'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.