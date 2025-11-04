Tekirdağ'da bir kişi montunu isteyen şahıslara olumsuz cevap verince bıçaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

E.B. isimli kişi yolda karşılaştığı şahıslarla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre saldırganlar, E.B.’den montunu istedi. Montunu vermek istemeyen E.B. sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan E.B.’ye ilk müdahale, bölgede görevli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapıldı.

İLK MÜDAHALE ZABITALARDAN

Zabıta memurları yaralı şahsın kan kaybetmemesi için tampon uyguladı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşınca, E.B. sedyeye alınırken zabıtalara teşekkür etti.

Bir gazetecinin “Sana neden saldırdılar?” sorusuna E.B., “Montumu istediler, vermeyince saldırdılar” cevabını verdi.

Yaralı şahıs, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.