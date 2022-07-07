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    Tekirdağ'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada

    Tekirdağ’da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki bir kişi ezilerek can verdi. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • 07.07.2022 - 15:47
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    Tekirdağ'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada

    Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

    Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen kazada, Mustafa Bayram adlı 88 yaşındaki bir adam geri geri hareket eden 59 ABB 932 kamyonetin çarpması ile yere düştü.

    Bayram'ı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu.

    O anlar kamerada

    Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

    Yaşlı adam hayatını kaybetti

    Kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

    İHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada #1

    Tekirdağ da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada #2


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