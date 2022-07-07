Tekirdağ'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada

Tekirdağ'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza kamerada

Tekirdağ’da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki bir kişi ezilerek can verdi. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen kazada, Mustafa Bayram adlı 88 yaşındaki bir adam geri geri hareket eden 59 ABB 932 kamyonetin çarpması ile yere düştü.

Bayram'ı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu.

O anlar kamerada

Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Yaşlı adam hayatını kaybetti

Kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.