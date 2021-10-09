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    Tekirdağ'da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi

    Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, traktör römorkuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürdü. O anlar kameraya yansırken, jandarma şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 09.10.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 16:53
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    Tekirdağ'da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde traktör sürücüsü, römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı.

    Olayı gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

    Görüntülerde köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği yer aldı.

    "KÖPEĞİ ÇEKE ÇEKE ÖLDÜRDÜ"

    Görüntüleri çeken kişiye yanındaki arkadaşının, "İyi çek bu adamı. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuldu.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Görüntüleri inceleyen Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

    Tekirdağ'da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi VİDEO

    Tekirdağ da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi #1

    Tekirdağ da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi #2

    Tekirdağ da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi #3

    Tekirdağ da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi #4

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