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Tekirdağ'da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi

Tekirdağ'da bir köpek, traktöre bağlanarak sürüklendi

Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, traktör römorkuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürdü. O anlar kameraya yansırken, jandarma şahsı yakalamak için çalışma başlattı.