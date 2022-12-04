Tekirdağ'da boğazına lokum kaçan kadın, yaşamını yitirdi

Muratlı'da yediği lokumun boğazına kaçması sonucu nefes alamayan 85 yaşındaki Susan Yıldız, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi’nde, talihsiz bir olay yaşandı.

Lokumu yemesinin ardından nefes alamamaya başlayan 85 yaşındaki Susan Yıldız’ın durumu, sağlık ekiplerine bildirildi.

Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kısa sürede eve gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susan Yıldız, ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Cenaze adli tıpa gönderildi

Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muratlı Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından merhumenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

İHA'nın haberine göre; şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.



