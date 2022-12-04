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    Tekirdağ'da boğazına lokum kaçan kadın, yaşamını yitirdi

    Muratlı'da yediği lokumun boğazına kaçması sonucu nefes alamayan 85 yaşındaki Susan Yıldız, hayatını kaybetti.
    • 04.12.2022 - 21:26
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    Tekirdağ'da boğazına lokum kaçan kadın, yaşamını yitirdi

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi’nde, talihsiz bir olay yaşandı.

    Lokumu yemesinin ardından nefes alamamaya başlayan 85 yaşındaki Susan Yıldız’ın durumu, sağlık ekiplerine bildirildi.

    Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine kısa sürede eve gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susan Yıldız, ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Cenaze adli tıpa gönderildi

    Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muratlı Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından merhumenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

    İHA'nın haberine göre; şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da boğazına lokum kaçan kadın, yaşamını yitirdi #1


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