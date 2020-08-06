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- Tekirdağ'da boğulan babanın, oğlu da hayatını kaybetti
Tekirdağ'da boğulan babanın, oğlu da hayatını kaybetti
Denizde akıntıya kapılan oğlunu kurtarmaya çalışarak boğulan Ayvaz Arslantaş'ın oğlu Ali de 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
- DHA
- 06.08.2020 - 15:38
- Güncelleme : 06.08.2020 - 15:38
Tekirdağ'da Topağaç Mahallesi'ndeki sahile gelen Ayvaz Arslantaş ile oğlu Muhammed Ali Arslantaş serinlemek için denize girmişti.
Daha sonra kıyıya çıkan baba, oğlunun suda çırpınmaya başladığını görünce yeniden denize atlamıştı.
BABA KURTARILAMADI
Dalgalara kapılan baba ile oğlu çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Ayvaz Arslantaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
OĞLU DA HAYATINI KAYBETTİ
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed Ali Arslantaş da 4 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.