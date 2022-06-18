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    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi

    Boşandığı eşi tarafından öldürülen 24 yaşındaki hemşire ile 3 yaşındaki oğlu, gözyaşları içerisinde defnedildi. Cenaze töreninde üzüntü yaşandı.
    • 18.06.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 16:53
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    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'ndeki bir markette kasaplık yapan Burak Tekler (24) ile hemşire olan ve özel bir hastanede işe başlamaya hazırlanan Cansu Sezer (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 10 gün önce boşandı.

    Boşanmanın ardından Cansu Sezer, 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler ile başka bir eve yerleşti.

    Önceki gece yarısı, eski eşinin evine gitmesiyle ikili tartıştı.

    Önce eski eşini sonra oğlunu bıçakladı

    Tekler, evdeki bıçakla önce eski eşi Cansu Sezer'i, ardından da oğlu Selim Ali'yi bıçaklayıp öldürdükten sonra evden kaçtı.

    Bir süre sonra polise teslim olan Burak Tekler, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi #1

    Gözyaşları içerisinde defnedildiler

    Cansu Sezer ile oğlu Selim Ali için Süleymanpaşa ilçesindeki Çiftlikönü Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

    Sezer'in yakınlarının gözyaşı döktüğü namazın ardından anneyle oğlu Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi VİDEO

    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi #2

    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi #3

    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi #4

    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi #5

    Tekirdağ’da boşandığı eşinin öldürdüğü hemşire ile oğlu toprağa verildi #6


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