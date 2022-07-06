Petrol
101.24
-1.49%
Euro
17.5397
0.41%
Dolar
17.236
1.55%
Altın
972.76
1.03%
Borsa
2399
0.00%
Bitcoin
347.734
4.29%
BTXN Coin
6.56
-1.94%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Tekirdağ'da buğday tarlası yandı, 50 dönüm alan kül oldu

    Malkara ilçesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 50 dönümlük alan zarar gördü.
    • 06.07.2022 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da buğday tarlası yandı, 50 dönüm alan kül oldu

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Ahievren ile Hereke mahalleleri arasındaki buğday ekili tarlada, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, geniş alana yayıldı. 2 çiftçiye ait 50 dönümlük alandan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Çevredekiler de yardıma koştu

    Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına traktör ve iş makineleri ile müdahale etti. Yoldan geçen vatandaşlar da tarla sahiplerinin yardımına koştu.

    Tekirdağ'da buğday tarlası yandı, 50 dönüm alan kül oldu VİDEO

    Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı

    DHA’nın haberine göre; 2 saat süren çalışmaların ardından güçlükle kontrol altına alınan yangın, ardında kül yığını bıraktı.

    Yangınla ilgili, soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da buğday tarlası yandı, 50 dönüm alan kül oldu #1

    Tekirdağ da buğday tarlası yandı, 50 dönüm alan kül oldu #2

    Tekirdağ da buğday tarlası yandı, 50 dönüm alan kül oldu #3

    Tekirdağ da buğday tarlası yandı, 50 dönüm alan kül oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    WhatsApp, 'Herkesten Sil' süresini uzatıyor
    Teknoloji

    WhatsApp, 'Herkesten Sil' süresini uzatıyor

    Sultanbeyli'de taksi durağı kurşunlandı
    İç Haber

    Sultanbeyli'de taksi durağı kurşunlandı

    Görüş Bildir