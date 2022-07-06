Malkara ilçesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 50 dönümlük alan zarar gördü.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Ahievren ile Hereke mahalleleri arasındaki buğday ekili tarlada, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, geniş alana yayıldı. 2 çiftçiye ait 50 dönümlük alandan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredekiler de yardıma koştu

Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına traktör ve iş makineleri ile müdahale etti. Yoldan geçen vatandaşlar da tarla sahiplerinin yardımına koştu.

Tekirdağ'da buğday tarlası yandı, 50 dönüm alan kül oldu VİDEO



Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı

DHA’nın haberine göre; 2 saat süren çalışmaların ardından güçlükle kontrol altına alınan yangın, ardında kül yığını bıraktı.

Yangınla ilgili, soruşturma başlatıldı.