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    Tekirdağ’da bulunan İngiliz sınır dışı edilecek

    2,5 yıl önce İngiltere’de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua’nın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Şahıs, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.
    • 07.06.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:24
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    Tekirdağ’da bulunan İngiliz sınır dışı edilecek

    İngiltere’de kıyı kenti Brighton and Hove’da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı.

    İngiltere’de bu olay haberlere de konu oldu.

    Kayıp Joshua, daha sonra Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu.

    Türkiye’ye giriş-çıkış yaptı

    Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından kayıp olarak arandığı iddia edilen Joshua Toussaint, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

    İHA'da yer alan habere göre şahsın daha önce pasaport ile Türkiye’ye giriş yaptığı ve bir süre sonra çıkış yaptığı öğrenilen Joshua Toussaint’ın kaçak yollarla tekrardan Türkiye’ye giriş yaptığı düşünülüyor.

    Tekirdağ’da bulunan İngiliz sınır dışı edilecek VİDEO

    İngiliz medyası kayıp ilanıyla arıyordu

    İngiliz ‘The Argus’ adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019’da yayımlanan kayıp haberi ise dikkat çekti.

    Haberde şu ifadelere yer verildi:

    “Polis, kayıp bir adamın iyiliği için endişeleniyor. Hove sakini Joshua Toussaint Brighton'da bir randevuya gitti, ancak randevuyu almasına rağmen o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. En son 19 Aralık sabah saat 10.00'da görüldü. 25 yaşındaki siyahi, uzun siyah örgülü saçlı ince yapılı. En son haki renkli parka kaban, gri pantolon, gri ayakkabılar giymiş ve bir sırt çantası taşıyormuş.”

    Tekirdağ’da bulunan İngiliz sınır dışı edilecek #1

    Tekirdağ’da bulunan İngiliz sınır dışı edilecek #2

    Tekirdağ’da bulunan İngiliz sınır dışı edilecek #3


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