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    Tekirdağ'da bulunan insan kemikleri, kayıp fenomene ait çıktı

    Piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan internet fenomeni Yunus Dönertaş'ın olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 13:41
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    Tekirdağ'da bulunan insan kemikleri, kayıp fenomene ait çıktı

    Tekirdağ Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, insan kafatası ve kemikleri gördü.

    İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

    Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    BAŞVURULAR İNCELEMEYE ALINDI

    Çorlu  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

    "DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ"

    İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi.

    AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞTI

    Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında  ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş’a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Tekirdağ da bulunan insan kemikleri, kayıp fenomene ait çıktı #1

    Tekirdağ da bulunan insan kemikleri, kayıp fenomene ait çıktı #2


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