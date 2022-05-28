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    Tekirdağ'da can pazarı: 3 yaralı

    Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı feci kaza sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yaşanan olay anı kameraya yansıdı.
    • 28.05.2022 - 15:48
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    Tekirdağ'da can pazarı: 3 yaralı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Silahtarağa Mahallesi istikametinden Dere Meydanı istikametine seyreden Osman D. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Serkan İ.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

    İHA'nın haberine göre; kaza sonrası motosiklet sürücüleri ile yolcu Zekican E. yaralandı.

    3 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı 3 kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Öte yandan, kaza anı ise kameralar tarafından kaydedildi.

    Tekirdağ da can pazarı: 3 yaralı #1

    Tekirdağ da can pazarı: 3 yaralı #2

    Tekirdağ da can pazarı: 3 yaralı #3


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