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Tekirdağ'da can pazarı: 3 yaralı
Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı feci kaza sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yaşanan olay anı kameraya yansıdı.
- 28.05.2022 - 15:48
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Silahtarağa Mahallesi istikametinden Dere Meydanı istikametine seyreden Osman D. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Serkan İ.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
İHA'nın haberine göre; kaza sonrası motosiklet sürücüleri ile yolcu Zekican E. yaralandı.
3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı 3 kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı ise kameralar tarafından kaydedildi.