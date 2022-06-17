Tekirdağ’da cani koca boşandığını eşi ile oğlunu öldürdü

Bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu S. (24) arasındaki tartışmalar boşandıktan sonra da devam etti.

Dün gece ikili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu S. ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T’nin yaşadığı Çiftlikönü Mahallesi'ndeki eve gitti.

Cinnet getiren Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı.

Anne ve minik oğlu hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu S. ve Selim T.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İntihardan vazgeçip polise teslim oldu

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı.

İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu.

İHA’nın haberine göre emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.