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    Tekirdağ'da çarptıkları motosikletlileri darbettiler

    Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç yaralanırken, araçtaki iki kişi kaza sonrası gençlere sopayla saldırdı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 13:05
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    Tekirdağ'da çarptıkları motosikletlileri darbettiler

    Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Yörgüç Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil ile motosiklet arasında kovalamaca yaşandı.

    Kovalamaca, otomobilin motosiklete çarpıp kaza yapmasına neden olmasıyla Yörgüç köy kahvehanesi yakınlarında son buldu.

    MOTOSİKLETLİ 2 GENCİ SOPAYLA DÖVDÜLER

    Kaza sonrası motosiklette bulunan C.I. (15) ve E.K. (16) yaralanırken, arabadan inen öfkeli iki şahıs, yaralı gençlere sopayla saldırdı. Olayı gören Yörgüçlü vatandaşların araya girmesiyle gençler linç edilmekten kurtarıldı.

    Tekirdağ'da çarptıkları motosikletlileri darbettiler

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralı C.I. ve E.K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayrabolu jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    "HALK OLMASA LİNÇ EDECEKLERMİŞ"

    Olayın ardından konuşan yaralı gençlerin yakınlarından Hasan Gültekin, “Çocuklar sulamadan dönerken, otomobil ile karşılaşmış. Otomobili üzerine sürüp kaza yapmasına neden olmuşlar. Sonrasında sopalarla dövmüşler. Yörgüç halkı olmasa çocukları linç edeceklermiş. Kardeşlerimiz ambulansla hastaneye götürüldüler, tedavi altına alındılar.” dedi.

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