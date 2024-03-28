Tekirdağ'da çekiciye yüklenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi Polisin durdurduğu çekicinin üzerinde taşınan otomobilde 15 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine otomobil yüklü çekiciyi durdurdu.

Polisin çekici üzerindeki otomobilde yaptığı aramada, 15 bin 133 uyuşturucu hap ile 3,11 gram esrar ele geçirildi.

6 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu haplarla bağlantılı olan 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., T.K ve R.K., çıkarıldığı hakimlikte, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)