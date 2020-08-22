Tekirdağ’da cep telefonu şifresini söylemeyen kızını dövdü

İngiliz anahtarı ile dayak yiyen kız çocuğunun aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşurken, annenin şikayeti üzerine baba, gözaltına alındı.

A.S., 4 yıl önce annesiyle boşanan 42 yaşındaki babası D.S.’nin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı.

D.S., cep telefonundan sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle kızından telefonunun şifresini söylemesini istedi. A.S. ise şifreyi söylemedi.

İNGİLİZ ANAHTARI İLE DÖVDÜ

Gece yarısı yaşanan olayda, D.S. kızına önce tokat attı ardından da evde bulunan İngiliz anahtarı ile dövdü.

ANNESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan A.S., annesi F.K.'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Çorlu'da bir lokantada garson olarak çalışan baba D.S., bu sabah gözaltına alındı.

KÜÇÜK KIZ BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kız da babasından şikayetçi olduğunu söyledi.