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    Tekirdağ’da cep telefonu şifresini söylemeyen kızını dövdü

    İngiliz anahtarı ile dayak yiyen kız çocuğunun aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşurken, annenin şikayeti üzerine baba, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.08.2020 - 13:14
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    Tekirdağ’da cep telefonu şifresini söylemeyen kızını dövdü

    A.S., 4 yıl önce annesiyle boşanan 42 yaşındaki babası D.S.’nin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı.

    D.S., cep telefonundan sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle kızından telefonunun şifresini söylemesini istedi. A.S. ise şifreyi söylemedi.

    İNGİLİZ ANAHTARI İLE DÖVDÜ

    Gece yarısı yaşanan olayda, D.S. kızına önce tokat attı ardından da evde bulunan İngiliz anahtarı ile dövdü.

    Tekirdağ’da cep telefonu şifresini söylemeyen kızını dövdü #1

    ANNESİNDEN YARDIM İSTEDİ

    Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan A.S., annesi F.K.'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Çorlu'da bir lokantada garson olarak çalışan baba D.S., bu sabah gözaltına alındı.

    Tekirdağ’da cep telefonu şifresini söylemeyen kızını dövdü #2

    KÜÇÜK KIZ BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kız da babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

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