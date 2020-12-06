Tekirdağ'da cezaevi firarisi gizlendiği kanepenin altında yakalandı

Bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemelerle yakalanan suçlu, gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden O.D.'nin aynı ilçede bulunan evinde olduğunu belirledi.

Evde arama yapan polis, O.D.'yi gizlendiği kanepenin altında yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.