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    Tekirdağ'da cezaevi firarisi gizlendiği kanepenin altında yakalandı

    Bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemelerle yakalanan suçlu, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 17:41
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    Tekirdağ'da cezaevi firarisi gizlendiği kanepenin altında yakalandı

    Tekirdağ’ın Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden O.D.'nin aynı ilçede bulunan evinde olduğunu belirledi.

    Evde arama yapan polis, O.D.'yi gizlendiği kanepenin altında yakaladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

    Gözaltına alınan O.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da cezaevi firarisi gizlendiği kanepenin altında yakalandı #1

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