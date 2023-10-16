Tekirdağ'da cezaevinden çıkan kişi evinde başından vurularak öldürüldü Tekirdağ'da bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olan ve evinde başından vurulmuş halde bulunan 25 yaşındaki Ahmet Akçay, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

DHA Tekirdağ'da yaşanılan olayda yeni tahliye olan kişi, cinayete kurban gitti.. Saat 06.30 sıralarında Şarköy'ün İstiklal Mahallesi Dr. Cemal Özkan Caddesi'nde meydana gelen olayda, 'oto hırsızlığı' ve 'dolandırıcılık' başta olmak üzere 15 suç kaydı bulunan ve bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye edilen Ahmet Akçay'ın giriş katındaki evinden silah sesi geldi. Başından vurulmuş halde bulundu Silah sesini duyan diğer odadaki eşi ile çocuğu, Akçay'ı başından vurulmuş halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay, kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 boş kovan bulup, eşi ve çocuğunun ifadesine başvurdu. Husumetlilerin tehdit ettiği ortaya çıktı Öte yandan Akçay'ın, cezaevinden çıktıktan sonra husumetlileri tarafından alacak meselesi nedeniyle tehdit edildiği öğrenildi. Şüpheliler aranıyor Şüpheli ya da şüphelilerin pencereden girip olayı gerçekleştirdiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)