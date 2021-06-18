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- Tekirdağ'da cezaevinden izinli çıktı, 7 hırsızlık yaptı
Tekirdağ'da cezaevinden izinli çıktı, 7 hırsızlık yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı belirlenen şüpheli, bir haftada 7 dükkanı soyması sonucu yeniden tutuklandı.
- DHA
- 18.06.2021 - 17:49
- Güncelleme : 18.06.2021 - 17:52
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde farklı mahallelerde son bir hafta içinde lokanta ve kafelerde 7 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.
KAMERA KAYITLARI İZLENDİ
Polis, iş yerleri ve bölgedeki 150 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelinin Ceyhan Kara olduğunu belirledi.
Kasalardan para ve bilgisayar çalarken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Kara, evinde yakalanıp gözaltına alındı.
Tekirdağ'da cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı VİDEO
YİNE HIRSIZLIK YAPTI
Kara'nın, daha önce de hırsızlık suçundan tutuklandığı, kaldığı cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli çıktığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan Kara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.