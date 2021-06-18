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    Tekirdağ'da cezaevinden izinli çıktı, 7 hırsızlık yaptı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı belirlenen şüpheli, bir haftada 7 dükkanı soyması sonucu yeniden tutuklandı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 17:52
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    Tekirdağ'da cezaevinden izinli çıktı, 7 hırsızlık yaptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde farklı mahallelerde son bir hafta içinde lokanta ve kafelerde 7 ayrı hırsızlık olayı yaşandı.

    KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

    Polis, iş yerleri ve bölgedeki 150 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelinin Ceyhan Kara olduğunu belirledi.

    Kasalardan para ve bilgisayar çalarken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Kara, evinde yakalanıp gözaltına alındı.

    Tekirdağ'da cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı VİDEO

    YİNE HIRSIZLIK YAPTI

    Kara'nın, daha önce de hırsızlık suçundan tutuklandığı, kaldığı cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli çıktığı belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan Kara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Tekirdağ da cezaevinden izinli çıktı, 7 hırsızlık yaptı #1

    Tekirdağ da cezaevinden izinli çıktı, 7 hırsızlık yaptı #2

    Tekirdağ da cezaevinden izinli çıktı, 7 hırsızlık yaptı #3

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