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    Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi

    1 ton şarabı bidonlara dolduran çiftlik sahibi gözaltına alınırken, özel kurulmuş düzenekler dikkat çekti.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 07:57
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    Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi

    Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde sahte içki imalatı yapılıp, piyasaya sürüldüğünü belirledi.

    1 TON ŞARABI BİDONLARA DOLDURDU

    Jandarmanın çiftliği yaptığı baskında özel kurulmuş düzenekler ile bidonlara konulmuş 1 ton şarap, yumurtaların bulunduğu bölümlere konulmuş gümrük kaçağı 86 şişe viski,17 şişe rakı, 2 av tüfeği, tabanca ele geçirildi.

    ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINDA

    Çiftlik sahibi M.K.'yi gözaltına jandarma soruşturmayı sürdürüyor.

    Tekirdağ da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi #1

    Tekirdağ da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi #2

    Tekirdağ da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi #3

    Tekirdağ da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi #4

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