Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi

1 ton şarabı bidonlara dolduran çiftlik sahibi gözaltına alınırken, özel kurulmuş düzenekler dikkat çekti.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde sahte içki imalatı yapılıp, piyasaya sürüldüğünü belirledi.

1 TON ŞARABI BİDONLARA DOLDURDU

Jandarmanın çiftliği yaptığı baskında özel kurulmuş düzenekler ile bidonlara konulmuş 1 ton şarap, yumurtaların bulunduğu bölümlere konulmuş gümrük kaçağı 86 şişe viski,17 şişe rakı, 2 av tüfeği, tabanca ele geçirildi.

ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINDA

Çiftlik sahibi M.K.'yi gözaltına jandarma soruşturmayı sürdürüyor.