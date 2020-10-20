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- Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi
1 ton şarabı bidonlara dolduran çiftlik sahibi gözaltına alınırken, özel kurulmuş düzenekler dikkat çekti.
- DHA
- 20.10.2020 - 07:57
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde sahte içki imalatı yapılıp, piyasaya sürüldüğünü belirledi.
1 TON ŞARABI BİDONLARA DOLDURDU
Jandarmanın çiftliği yaptığı baskında özel kurulmuş düzenekler ile bidonlara konulmuş 1 ton şarap, yumurtaların bulunduğu bölümlere konulmuş gümrük kaçağı 86 şişe viski,17 şişe rakı, 2 av tüfeği, tabanca ele geçirildi.
ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINDA
Çiftlik sahibi M.K.'yi gözaltına jandarma soruşturmayı sürdürüyor.