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    Tekirdağ'da cinnet getiren kadın, kızını bıçakla öldürdü

    Çerkezköy ilçesinde kendinden geçen 25 yaşındaki vahşi anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
    • 22.05.2022 - 14:50
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    Tekirdağ'da cinnet getiren kadın, kızını bıçakla öldürdü

    Tekirdağ, kan dondurucu bir vahşete şahit oldu.

    Çerkezköy ilçesindeki apartmanda cinnet getiren 25 yaşındaki S.K., 6 yaşındaki kızına saldırdı.

    Küçük kızını bıçakla öldürdü

    Minik E.K.'ya defalarca bıçak saplayan vahşi anne, ölümüne neden oldu.

    Cinayeti komşusuna itiraf etti

    İHA'nın aktarımına göre, olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi.

    Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın olay anında hayatını kaybettiğini belirledi.

    Tekirdağ da cinnet getiren kadın, kızını bıçakla öldürdü #1

    Minik beden otopsiye gönderildi

    Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da cinnet getiren kadın, kızını bıçakla öldürdü #2


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