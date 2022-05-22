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- Tekirdağ'da cinnet getiren kadın, kızını bıçakla öldürdü
Tekirdağ'da cinnet getiren kadın, kızını bıçakla öldürdü
Çerkezköy ilçesinde kendinden geçen 25 yaşındaki vahşi anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
- 22.05.2022 - 14:50
Tekirdağ, kan dondurucu bir vahşete şahit oldu.
Çerkezköy ilçesindeki apartmanda cinnet getiren 25 yaşındaki S.K., 6 yaşındaki kızına saldırdı.
Küçük kızını bıçakla öldürdü
Minik E.K.'ya defalarca bıçak saplayan vahşi anne, ölümüne neden oldu.
Cinayeti komşusuna itiraf etti
İHA'nın aktarımına göre, olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın olay anında hayatını kaybettiğini belirledi.
Minik beden otopsiye gönderildi
Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.