AA

Türkiye Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlarken, kahreden bir haber de Tekirdağ'dan geldi..

Annesi tarafından komşu evinde düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin darbedildiği anlaşılarak polis ekipleri harekete geçti.

Beyin kanaması geçiren ve tedavi altına alınan bebeğin daha sonra cinsel istismara uğradığı belirlendi.

Anne dahil 5 kişinin tutuklu olduğu olayda, tedavi altındaki bebek entübe edildi..

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken, çirkin olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı..

ANNE OLAYDAN 3 GÜN SONRA 'UYANMADI' DİYE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Anne B.Y, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y.'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

DOKTOR ŞÜPHELENDİ, POLİSE BİLDİRDİ

Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Malkara Devlet Hastanesi'nden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y'nin durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtildi.

TUTUKLU ANNENİN İFADESİ: "UYANMIYORDU, BEZİNDE KAN VARDI"

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Annenin savcılıktaki ifadesinde, "kızını komşularına bıraktığını, sonrasında evde banyo yaptırırken bebeğin bezinde kan gördüğünü, kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.

MUHTAR ÖZTÜRK: "UTANÇ VERİCİ BİR OLAY"

Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, AA muhabirine, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi.

Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti.

Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.



Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok.