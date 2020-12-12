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    Tekirdağ'da cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

    Kaza sonucu araçlarında bekleyen 3 kişi yaralanırken, motosikletli bir sürücünün ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 16:30
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 16:51
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    Tekirdağ'da cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Eski Bölge Trafik kavşağında M.N.E.’nin kullandığı cip, kırmızı şıkta bekleyen Burak K. ile Ahmet K. yönetimindeki araçlara çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle cip devrilirken, bir motosikletli aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada sürücüler M.N.E., Burak K. ve Ahmet K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ'da cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı VİDEO

    Tekirdağ da cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #1

    Tekirdağ da cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #2

    Tekirdağ da cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #3

    Tekirdağ da cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #4

    Tekirdağ da cip, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #5

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