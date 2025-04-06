Tekirdağ'da çocuk tacizcisi yakalandı

DHA

Tekirdağ'da mide bulandıran bir olay yaşandı....

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan gemi personeli Kemalettin Kaya, sokakta oynayan yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğu evine çağırdı.

4 ERKEK ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİ

İddiaya göre Kaya, çocuklara cinsel içerikli film izletti.

Ardından şüpheli, evine çağırdığı küçük çocuklara istismarda bulundu.

AİLELERİNE ANLATTILAR

Çocuklar, evden ayrıldıktan sonra durumu ailelerine anlattı.

Ailelerin şikayeti üzerine Kaya, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KARAKOLUN ÖNÜNDE OLAY ÇIKTI

Eşinden boşanan ve 1 çocuk sahibi olan Kaya'nın emniyette olduğunu öğrenen bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi.

Emniyet yetkililerinin sakinleştirdiği vatandaşlar, daha sonra ayrıldı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Kaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren Kaya, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.