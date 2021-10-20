Tekirdağ’da, çocuklara cinsel taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Muratlı ilçesinde esnaflık yapan 70 yaşındaki S.E.’nin, 11 yaşındaki S.Ç ile 13 yaşındaki A.M. isimli çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Aileler, S.E.’nin dükkanına saldırdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde esnaflık yapan 70 yaşındaki S.E. adlı şüphelinin, 11 yaşındaki S.Ç. ve 13 yaşındaki A.M. adlı iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Çocuklar durumu ailelerine anlatınca mahallede hareketli saatler yaşandı.

ŞÜPHELİYİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Çocukların aileleri hem S.E.’ye hem dükkanına saldırdı, dükkanın camları kırıldı.

Olay yerine hızlıca intikal eden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi linçten kurtararak olası bir faciayı da önledi.

GÖZALTINA ALINDI

Çıkan arbede, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sona erdi.

70 yaşındaki S.E. gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

TEPKİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN GÖSTERMEYE DEVAM ETTİLER

Çocukların aileleri ise tepkilerini dile getirmeye sosyal medya aracılığı ile devam etti.

Sorgusu devam eden S.E., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.