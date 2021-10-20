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- Tekirdağ’da, çocuklara cinsel taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Tekirdağ’da, çocuklara cinsel taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
- İHA
- 20.10.2021 - 10:01
- Güncelleme : 20.10.2021 - 10:19
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde esnaflık yapan 70 yaşındaki S.E. adlı şüphelinin, 11 yaşındaki S.Ç. ve 13 yaşındaki A.M. adlı iki küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.
Çocuklar durumu ailelerine anlatınca mahallede hareketli saatler yaşandı.
ŞÜPHELİYİ LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Çocukların aileleri hem S.E.’ye hem dükkanına saldırdı, dükkanın camları kırıldı.
Olay yerine hızlıca intikal eden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi linçten kurtararak olası bir faciayı da önledi.
GÖZALTINA ALINDI
Çıkan arbede, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sona erdi.
70 yaşındaki S.E. gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
TEPKİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN GÖSTERMEYE DEVAM ETTİLER
Çocukların aileleri ise tepkilerini dile getirmeye sosyal medya aracılığı ile devam etti.
Sorgusu devam eden S.E., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.