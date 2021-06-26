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- Tekirdağ’da çocukların ölümüne neden olan büzlere sadece mazgal takıldı
Tekirdağ’da çocukların ölümüne neden olan büzlere sadece mazgal takıldı
- İHA
- 26.06.2021 - 17:20
Tekirdağ’da altyapı yetersizliği nedeni ile bölgeye düşen yağışların ardından sokaklar ve caddeler sular altında kalıyor.
Ergene ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağış, Cumhuriyet Mahallesinde sele dönüştü.
O sırada bölgede oynayan 3 çocuk, bir anda suya kapıldı.
Yolun kenarında bulunan kanala sürüklenen çocuklar, kanalın ucunda bulunan beton büze girdi.
Barış Aslan isimli çocuğu beton büze düşmekten vatandaşlar kurtardı.
2 ÇOCUK 500 METRE SÜRÜKLENDİ
Barış Aslan hastaneye kaldırılırken, Mustafa Aslan (13) ve Burak Önder (8) beton büzde yaklaşık 500 metre sürüklendi.
Çocuklar, beton büzlerin sonundaki dere yatağına düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dereye sürüklenen 2 çocuk ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi.
1 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Önder ve Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haberi duyan acılı aileler yasa boğuldu.
Burak Aslan’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Tekirdağ’da çocukların ölümüne neden olan büzlere sadece mazgal takıldı VİDEO
TESKİ ÖNCEDEN UYARILDI
Olaydan sonra çocukların düştüğü beton büzün ucuna sadece demir mazgal konuldu.
Mahalle sakinleri iki çocuğun yaşamına mal olan beton büzlere sadece demir mazgalların konulduğunu görünce şaşırdı.
Olayda evladını kaybeden mahalle muhtarının daha önce altyapının yetersiz olmasından dolayı TESKİ’yi uyardığı öğrenildi.