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Tekirdağ’da çocukların ölümüne neden olan büzlere sadece mazgal takıldı

Tekirdağ’da çocukların ölümüne neden olan büzlere sadece mazgal takıldı

Altyapı yetersizliği nedeni ile şiddetli yağışlarda sular altında kalan Tekirdağ’da, iki çocuğun ölümüne neden beton büzlere önlem olarak yalnızca demir mazgallar takıldı.