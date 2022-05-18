Tekirdağ’da çöp atmaya çıkan adam, 14 yerinden bıçaklandı

Çöp atmak için evinden dışarı çıkan Necdet Sorguç, 14 bıçak darbesiyle öldürüldü. Sorguç’un yanında bulunan 1.800 liranın da çalındığı belirlendi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde, dün sabah saatlerinde, çöp dökmek için evden çıkan Necdet Sorguç, bıçaklı saldırıya uğradı.

İddiaya göre, eşi Binnaz Sorguç ile Almanya'dan yazlığına gelen Necdet Sorguç, evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki konteynere gitti.

Dönüş yolunda uğradığı saldırı nedeniyle kanlar içinde yerde kalan Sorguç, eşi tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; Sorguç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yanındaki 1.800 liranın da çalındığı belirlendi

Savcının incelemesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürülen Necdet Sorguç'un, yapılan otopside, 14 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetin ardından başlatılan kapsamlı çalışma ile Sorguç'un üzerinde bulunan 1.800 liranın da alındığını belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.