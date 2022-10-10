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    Tekirdağ'da çöpleri tutuşturayım derken az daha evi yakacaktı

    Tekirdağ’da bir vatandaş evinin önünde topladığı çöpleri tutuşturduğu sırada yangın çıktı.
    • 10.10.2022 - 18:26
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    Tekirdağ'da çöpleri tutuşturayım derken az daha evi yakacaktı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Hazreti Ali Camii mevkii Orhanbey 3. Sokak'ta evinin bahçesinde temizlik yapan bir vatandaş, bir araya istiflediği çöpleri tutuşturdu.

    Rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

    Çöpleri yakarken yangın çıkardı

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    İHA'nın aktardığına göre yangında evin çevresindeki otlar kül olurken, itfaiye ekipleri vatandaşları rüzgarlı havalarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

    Tekirdağ da çöpleri tutuşturayım derken az daha evi yakacaktı #1

    Tekirdağ da çöpleri tutuşturayım derken az daha evi yakacaktı #2

    Tekirdağ da çöpleri tutuşturayım derken az daha evi yakacaktı #3

    Tekirdağ da çöpleri tutuşturayım derken az daha evi yakacaktı #4


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