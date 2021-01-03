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- Tekirdağ'da çoraba saklanmış 30 gram bonzai ele geçirildi
Tekirdağ'da çoraba saklanmış 30 gram bonzai ele geçirildi
Polis ekiplerince eve düzenlenen baskında, 30 gram bonzaiyi çorabın içine gizlediği ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 03.01.2021 - 15:35
- Güncelleme : 03.01.2021 - 15:36
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerini çökertme operasyonlarına devam ediyor.
Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ş.'nin evine baskın düzenledi.
GÖZALTINA ALINDI
Evde yapılan aramada, çorap içinde kağıtlara sarılı, satışa hazır 30 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.