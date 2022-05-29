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    Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne dökülen su kanalı kırmızıya döndü

    Çerkezköy ilçesinde Çorlu Deresi'ne dökülen su kanalının kırmızı akmasına ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü inceleme başlattı.
    • 29.05.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 16:03
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    Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne dökülen su kanalı kırmızıya döndü

    Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) içinden geçen ve Çorlu Deresi'ne dökülen su kanalı, kırmızı akmaya başladı.

    Dünden beri kırmızı akan kanal için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü harekete geçti.

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler,  zaman kaybetmeden çalışmalara başladı.

    Ekipler, kanalın daha alt kotundaki kırmızı renkli suyu tutarak, araçlarla çekti.

    3 işletmeye ceza verildi

    DHA'nın haberine göre; toplanan su ÇOSB atık arıtma tesisi girişine taşınarak, ortama karışmadan temizlendi. Çalışmanın ardından kanalın rengi normale döndü.

    Kanalı kırmızıya boyayan atığın bölgede faaliyet gösteren bir fabrikadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

    Aynı kanala 2018'de atık bırakarak, kirlenmesine neden olduğu belirlenen 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulandı. Kanaldan alınan numunelerinin incelenmesi sürüyor.

    Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne dökülen su kanalı kırmızıya döndü ViDEO

    Tekirdağ da Çorlu Deresi ne dökülen su kanalı kırmızıya döndü #1

    Tekirdağ da Çorlu Deresi ne dökülen su kanalı kırmızıya döndü #2

    Tekirdağ da Çorlu Deresi ne dökülen su kanalı kırmızıya döndü #3

    Tekirdağ da Çorlu Deresi ne dökülen su kanalı kırmızıya döndü #4

    Tekirdağ da Çorlu Deresi ne dökülen su kanalı kırmızıya döndü #5


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