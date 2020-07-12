Tekirdağ'da dini nikahlı eşini ve kızını öldürdü

Bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızlarını tabanca ile başlarından vurarak öldüren saldırgan, kendisini de başından vurarak intihara kalkıştı.

Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Hatice Turan ile Murat K., geçen yıl ayrılık kararı aldı.

Hatice Turan, kararın ardından kızı Esila'yı da yanına alarak Tekirdağ'daki babaevine geldi.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULDU

Turan, sabah saatlerinde mahallede ailesinin sebze ve meyve sattığı tezgahın başına geldi. Bir süre sonra Murat K. de Turan'ın yanına gelerek tabancay ile ateş etti.

Yaralı kadın, başına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı.

KIZINI DA VURUP İNTİHARA KALKIŞTI

Saldırgan Murat K. ise yaklaşık 200 metre mesafedeki Turan'ın evine gidip kapıyı çaldı. Murak K., kapıyı açan kızı Esila'ya da tabancayla ateş etti. Başından vurulan Esila da kanlar içinde yere yığılırken, Murat K. kendisini de başından vurdu.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Turan ile kızı Esila'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralı olduğu tespit edilen Murat K. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hatice Turan ile kızı Esila'nın cansız bedenleri Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma, Turan ailesinin fertlerinin ifadelerine başvurup, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Acı haberi alan Turan'ın yakınları, olayın ardından Murat K.'nin mahalleye geldiği otomobile sopa ve taşlarla vurarak hasar verdi.

TABANCA FOTOĞRAFI

Öte yandan, Murat K.'nin sosyal medya hesabında, 1 Temmuz'da profil fotoğrafını tabanca fotoğrafı ile değiştirmesi dikkat çekti.