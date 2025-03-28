Tekirdağ'da direkleri deviren beton mikseri tarlaya daldı

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde Çorlu istikametine seyreden Ramazan F. idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Beton elektrik direklerini yıkan mikser, ekili tarlaya girerek yaklaşık 150 metre sonra durabildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kabini hurdaya dönen beton mikserinin sürücüsü Ramazan F. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şoför, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"KAMYON BİRDEN BENİ ATTI"

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden mikser şoförü Ramazan F., "Yolda normal hızda giderken araç birden beni atınca ben de direksiyonu toparlayamadım." diye konuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.