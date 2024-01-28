Tekirdağ'da direksiyon başında uyuyan sürücü polislere zor anlar yaşattı Tekirdağ'da direksiyon başında sızan alkollü sürücü dakikalarca dil döken kipler tarafından uyandırıldı.

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İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde vatandaşlar yol ayrımında çalışır vaziyette bekleyen aracı fark etti.

Sürücü ve yolcu koltuğunda oturan iki kişinin baygın durumda olduğunu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri uyuyakalan şahısları uyandırmak için dakikalarca dil döktü.

Yaklaşık 10 dakika sonra sürücü ve yolcu polis tarafından uyandırıldı.

Ehliyetine el konuldu

Sürücü H.T.'nin yapılan alkol kontrolünde 3.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle H.T. hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.

H.T.'ye üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesilirken ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)