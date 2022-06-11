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- Tekirdağ'da düğün çıkışı kavga: 2 kişi araçla ezildi
Tekirdağ'da düğün çıkışı kavga: 2 kişi araçla ezildi
Düğün töreninin ardından tartışmaya başlayan 2 grup arasında alevler giderek yükseldi. Araca binen şahıs, husumetlilerini araçla ezdi.
- 11.06.2022 - 11:05
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düğün merasimi sonrasında tartışma çıktı.
Düğün çıkışında iki grup arasındaki anlaşmazlık, farklı boyutlara taşındı.
Yayaları aracıyla ezdi
Nabızların yükseldiği olayda, E.K. isimli kişi aracıyla, A.B. ve C.Y. isimli yaya halindeki kişileri ezdi.
2 kişi hastaneye kaldırıldı
İHA'nın aktarımına göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.