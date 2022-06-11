Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
502.199
-1.98%
BTXN Coin
9.99
-5.75%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Hafif yağmur 22 C

    Tekirdağ'da düğün çıkışı kavga: 2 kişi araçla ezildi

    Düğün töreninin ardından tartışmaya başlayan 2 grup arasında alevler giderek yükseldi. Araca binen şahıs, husumetlilerini araçla ezdi.
    • 11.06.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da düğün çıkışı kavga: 2 kişi araçla ezildi

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düğün merasimi sonrasında tartışma çıktı.

    Düğün çıkışında iki grup arasındaki anlaşmazlık, farklı boyutlara taşındı.

    Yayaları aracıyla ezdi

    Nabızların yükseldiği olayda, E.K. isimli kişi aracıyla, A.B. ve C.Y. isimli yaya halindeki kişileri ezdi.

    Tekirdağ da düğün çıkışı kavga: 2 kişi araçla ezildi #1

    2 kişi hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın aktarımına göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

    Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


    İlginizi Çekebilir

    Boşanma aşamasındaki eşine ateş etti
    3. Sayfa

    Boşanma aşamasındaki eşine ateş etti

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı mı?
    Futbol

    Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı mı?

    Görüş Bildir