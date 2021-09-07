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    Tekirdağ'da düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi, hastanelik oldu

    Katıldıkları düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 12:26
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    Tekirdağ'da düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi, hastanelik oldu

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde düğüne katılan davetlilere, tavuklu pilav ikram edildi.

    Yedikleri yemek sonrası önce 15 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    POLİS İFADELERİNİ ALDI

    İlerleyen saatlerde hastaneye gelenlerin artmasıyla bu sayı, 33’e yükseldi.

    Hastaneye gelenler, hemen müşahede altına alındı.

    Tedavileri tamamlananlar, polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra taburcu edildi.

    Tekirdağ da düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi, hastanelik oldu #1

    Tekirdağ da düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi, hastanelik oldu #2

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