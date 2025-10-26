Tekirdağ'da ehliyetini kaptıran şahıs bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde aracını yol kenarına park etmeye çalışan S.T. idaresindeki otomobil ile U.M.'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen bisikletin sürücüsü U.M., başından yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaralı bisiklet sürücüsünün 0,74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenilen U.M.'ye bu kez de bisikletle geçirdiği kaza sonrası alkollü olduğu tespit edilince 18 bin 677 lira para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.