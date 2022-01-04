Yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz moto kuryenin çarptığı kişi ağır yaralanırken, kurye ve motosiklet sahibine 4'er bin lira ceza yazıldı.

Önceki gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yolun karşısına geçen Recep O.'ya, lokantadan paket servisi yapan kurye çarptı.

M.K.'nin kullandığı 59 AED 915 plakalı motosikletin şiddetiyle savrulan yaya ağır yaralanırken, sürücü M.K. de yere düştü.

Olay görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Recep O.'yu Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YAYANIN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan Recep O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bu sırada kurye M.K., motosikletine binerek hızla olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tekirdağ'da ehliyetsiz moto kurye, yayaya çarptı VİDEO

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis, yaptığı inceleme sonrası kaçan kurye M.K.'yi kimliğini belirleyerek yakaladı.

8 BİN LİRA CEZA

Motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlenen M.K.'ye 4 bin lira, motosiklet sahibini de 4 bin lira olmak üzere 8 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.









