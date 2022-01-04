Euro
15.3088
3.43%
Dolar
13.5300
3.53%
Altın
789.6580
4.04%
Borsa
1,963.59
1.92%
Bitcoin
634.120
3.95%
BTXN Coin
33.46
-2.56%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Tekirdağ'da ehliyetsiz moto kurye, yayaya çarptı

    Yolun karşısına geçmek istediği sırada ehliyetsiz moto kuryenin çarptığı kişi ağır yaralanırken, kurye ve motosiklet sahibine 4'er bin lira ceza yazıldı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da ehliyetsiz moto kurye, yayaya çarptı

    Önceki gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yolun karşısına geçen Recep O.'ya, lokantadan paket servisi yapan kurye çarptı.

    M.K.'nin kullandığı 59 AED 915 plakalı motosikletin şiddetiyle savrulan yaya ağır yaralanırken, sürücü M.K. de yere düştü.

    Olay görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Recep O.'yu Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    YAYANIN DURUMU AĞIR

    Tedavi altına alınan Recep O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Bu sırada kurye M.K., motosikletine binerek hızla olay yerinden kaçtı. Kaza  anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Tekirdağ'da ehliyetsiz moto kurye, yayaya çarptı VİDEO

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Polis, yaptığı inceleme sonrası kaçan kurye M.K.'yi kimliğini belirleyerek yakaladı.

    8 BİN LİRA CEZA

    Motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlenen M.K.'ye 4 bin lira, motosiklet sahibini de 4 bin lira olmak üzere 8 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da ehliyetsiz moto kurye, yayaya çarptı #1

    Tekirdağ da ehliyetsiz moto kurye, yayaya çarptı #2

    Tekirdağ da ehliyetsiz moto kurye, yayaya çarptı #3


    Görüş Bildir