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- Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
Babasının haberi olmadan aracını kaçıran 17 yaşındaki genç, başka bir araca çarparak aynı aileden 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
- DHA
- 18.01.2022 - 17:53
- Güncelleme : 18.01.2022 - 18:01
Tekirdağ Çerkezköy-Kapaklı karayolunun Sivrioğlu mevkisinde, 17 yaşındaki E.Ö.K. yönetimindeki 59 EF 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Süleyman Sözen'in kullandığı otomobile çarptı.
Sözen'in aracı, çarpmanın şiddetiyle takla atarak karşı şeride geçti.
1'İ ÇOCUK 5 YARALI
Hurdaya dönen aracın sürücüsü Süleyman Sözen ile yanındaki eşi, kızı ve 4 yaşındaki torunu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, ARACI BABASINDAN HABERSİZ ALDI
Polis, otomobili babasından habersiz aldığı belirlenen ve kaza sonrası olay yerinden kaçan E.Ö.K.'yi kısa sürede yakaladı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen E.Ö.K., tedavisinin ardından gözaltına aldı.