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Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Babasının haberi olmadan aracını kaçıran 17 yaşındaki genç, başka bir araca çarparak aynı aileden 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.