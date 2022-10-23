Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı

Çorlu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kaçarken kaza yaptı. Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen gence, para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikteki araçlara denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Bunu üzerine ekipler, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza yaptı

Otomobiliyle hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Ehliyeti olmadığı öğrendildi

17 yaşındaki sürücü G.C ve yanında oturan N.T. adlı arkadaşı, kaza sonucu herhangi bir yara almadı fakat araçta ciddi hasar oluştu.

Yara almadan kurtulan G.C.'nin, ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre henüz reşit olmayan 2 arkadaş, ifadelerini vermesi için Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü ve G.C.'ye para cezası uygulandı.









