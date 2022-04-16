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    Tekirdağ'da el freni unutkanlığı esnafı hastanelik etti

    Sürücüsünün el frenini çekmeden markete gittiği taksi bir anda hareket etmeye başladı. Bölgedeki esnaf aracı durdurmak isterken talihsiz bir kaza geçirdi.
    • 16.04.2022 - 09:21
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    Tekirdağ'da el freni unutkanlığı esnafı hastanelik etti

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Kemalettin Mahallesi'ne bırakılan ve el freni çekilmeyen taksi, sürücüsünün yanından ayrılmasıyla yokuş aşağı kaymaya başladı.

    O sırada dükkan önünde temizlik yapan esnaf Celil Türeli ise durumu fark etti. Aracı durdurmak isteyen esnaf, saniyeler içinde kendini yerde buldu.

    Önüne atladı, ayağı ezildi

    İHA'nın haberine göre, aracın önüne atlayan Türelii'nin ayağı aracın altında kaldı. Türeli, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    "Facia yaşanmasın diye tutmaya çalıştım"

    Olayla ilgili konuşan Türeli, "Facia yaşanmasın diye sürücüsü olmayan aracı fark edip durdurmak istedim." dedi.

    El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi

    Tekirdağ da el freni unutkanlığı esnafı hastanelik etti #1

    Tekirdağ da el freni unutkanlığı esnafı hastanelik etti #2

    Tekirdağ da el freni unutkanlığı esnafı hastanelik etti #3

    Tekirdağ da el freni unutkanlığı esnafı hastanelik etti #4


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