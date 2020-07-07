Tekirdağ'da elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

En Son Haber

Evinin balkonuna Türk bayrağı asmak isteyen 20 yaşındaki genç, olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmeye çalışırken, elektrik akımını kapıldı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde, evine Türk bayrağı asmak için balkona çıkan Berkay Burak Arslan, olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmek isterken elektrik direğine çarptı.

AKIMA KAPILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmayla birlikte direkte patlama meydana gelirken, Arslan da elektrik akımını kapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arslan'ın cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Berkan Burak Arslan'ın ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.

Olayı gören Leyla Muştu, elektrik tellerinden ateş çıktığını belirterek, "Büyük bir patlama oldu. Dumanların dağılmasının ardından bir kişinin balkondan düştüğünü öğrendik" dedi.