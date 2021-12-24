Tekirdağ'da eşi tarafından yakılan kadın: Adalet yerini bulsun

Süleymanpaşa ilçesinde eşi tarafından ormanlık alanda benzinle yakılan kadın, 'Adalet yerini bulsun' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 ay önce yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Ayşe Aydın (29) eşi Ekrem Aydın (29) tarafından ormanlık alana götürülerek üzerine benzin dökülüp yakılmıştı.

Eşini vahşice yakanmaktan tutuklanan Ekrem Aydın’ın davasına Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

TARAFLAR DURUŞMADA

Ayşe Aydın, avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir avukat duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanık Ekrem Aydın ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile duruşmaya katıldı.

"KENDİMİ YAKMAK İSTEDİM"

Sanık Ekrem Aydın, eşinin görüştüğü birilerinin olduğu şüphesi olduğunu ve olay günü konuşmak için oraya gittiklerini ifade ederek, "Kendisine zarar vermek gibi bir kastım veya düşüncem yoktu. Kendimi yakmak istedim. Ateş parlayınca o da zarar gördü. Benim de kıyafetlerim ve elim yandı. Kesinlikle öldürmek veya zarar vermek gibi bir kastım yoktu" şeklinde konuşan sanık aldatıldığını savunarak tahrik indirimi talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tarafların ve tanıkların ifadelerini dinledikten sonra dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Şubat 2022 tarihine erteledi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN İFTİRA ATIYOR"

Ayşe Aydın'ın avukatı Çağlar İmer duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Dosya kapsamında sanık Ekrem Aydın isimli şahsın, müvekkilim Ayşe Aydın’ı canavarca hislerle eziyet çektirerek, tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna ilişkin olarak oluşan yargılama neticesinde dosyalardaki aşamalar giderilemediğinden dolayı dosya şubat ayına bir güne ertelendi. Yalnız dosya kapsamında emniyet aşamasında olsun, savcılık aşamasında olsun müvekkilime yönelik yapmadığı halde türlü iftiralarla, kendisini haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir.

'BU İFTİRALARA ENGEL OLUN' ÇAĞRISI

Bizim sayın mahkemeden talebimiz bu iftiralara engel olunması. Bu türlü kadına karşı uygulanan şiddetin artık toplumun kanayan yarası olduğunu belirtmek amaçlı olarak biz bu beyanların itibar görmemesini talep ettik. Bundan sonra yapılacak yargılama sürecinde gerekli hususlar giderildikten sonra mahkeme tarafından gerekli olan cezalandırılmanın verileceğinin kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

"EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Ayşe Aydın’ın babası Teknur Karataş ise, “Bir baba olarak benim de çok canım yanıyor. Bundan sonra böylelerine en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Başka annelerin, babaların canlarının yanmamasını istiyorum” dedi.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Gazetecilere yalnızca “Adalet yerini bulsun istiyorum” diyen Ayşe Aydın gözyaşlarına hakim olamadı.