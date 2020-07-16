Tekirdağ'da eşi ve kızını öldüren şahıs, kurtarılamadı

Bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi ve kızını tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Murat Kork, Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı çocuğunun annesi Hatice Turan ile geçen yıl mart ayında, henüz bilinmeyen nedenle ayrıldı.

Hatice Turan, kimliğinde kendi üzerine olan kızı Esila'yı da yanına alarak Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'ndeki babaevine yerleşti.

TEZGAHIN BAŞINDAYKEN ÖLDÜRDÜ

Hatice Turan, olay günü sabah saatlerinde mahallede ailesinin sebze ve meyve sattığı tezgahın başındayken yanına Murat Kork geldi. Kork, tabancayla Hatice Turan'ın başına ateş ederek öldürdü.

6 YAŞINDAKİ KIZINI DA GÖZÜNÜ KIRPMADAN VURDU

Murat Kork daha sonra yaklaşık 200 metre mesafedeki Turan'ın babasının evine gidip kapıyı çaldı. Kork, kapıyı açan kızı Esila'yı da tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Aynı silahı bu kez kendi başına dayayan Murat Kork, tetiği çekti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Murat Kork, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Murat Kork da dün gece hayatını kaybetti.