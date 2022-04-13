Çorlu ilçesinde televizyon çekmediği için 4. kat çatısına çıkan adam, eşinin çıkma diye diretişine aldırış etmedi. Dengesini kaybedip bir başka çatıya düşen adam hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da 73 yaşındaki adam, eşinin uyarısını dinlememenin sonucunu ağır ödedi.

Çorlu ilçesinde televizyonun çekmediğini söyleyen Mehmet Şen (73) 4. katın çatısına antenleri düzeltmeye gitti.

Çatıdan çatıya düştü

Antenle uğraşırken bir anda dengesini kaybeden Mehmet Şen, iki katlı bir evin çatısına düştü.

Tekirdağ'da eşini dinlemeyen adam, çıktığı çatıdan düştü VİDEO



Çamaşır asmaya çıkan kişi tarafından bulundu

Yaralı yaşlı adam, bir süre sonra balkona çamaşır asmaya çıkan bir yakını tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirilen yaralı yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Çıkma dedim, tutturdu çıkacağım diye"

İHA'nın haberine göre olayla ilgili konuşan Mehmet Şen’in eşi Sebahat Şen, “Televizyon çekmiyordu. Tutturdu çatıya çıkacağım diye. Çıkma, dedim; yine çıkmış” ifadelerini kullandı.