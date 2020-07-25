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Sokak ortasında eşi tarafından şiddet gören kadın, komşularının ihbarı sayesinde kurtuldu. Zanlı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Tekirdağ Kapaklı'da K.Ş. isimli kadın, bir süredir eşi F.K.'den şiddet görüyordu.

24 Temmuz günü gece saatlerinde eşiyle Karagöz Sokak'ta tartışan F.K., karısı K.Ş.’yi yine darbetti.

KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, F.K.’yı gözaltına alırken, kocasının şiddetine uğrayan K.Ş. baygınlık geçirdi.

Tekirdağ'da eşini sokak ortasında dövdü VİDEO



6 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının ve görgü tanıklarının şikayetleri üzerine dayakçı kocaya evden 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.



