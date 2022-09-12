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    Tekirdağ'da eşini vuran saldırgan yakalandı

    Çerkezköy ilçesinde tartıştığı eşini tarafından vurulduktan sonra balkondan atlayan kadın, taburcu edildi. Saldırgan koca ise 1 ay sonra yakalandı.
    • 12.09.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:37
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    Tekirdağ'da eşini vuran saldırgan yakalandı

    Tekirdağ'ın Çerkezkoy ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

    Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi Beydoğan Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, 1 çocukları olan A.K. ile eşi Emrah K. tartışmaya başladı.

    Giderek alevlenen tartışmada Emrah K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş etti.

    Eşinden kaçıp balkondan atladı

    Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak balkondan atladı. Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K., kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre, tedavisi tamamlanan A.K., bir süre önce taburcu edildi.

    Olayın ardından kaçan Emrah K., bir ay sonra jandarma ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde suç aleti silah ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

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    Saldırganın işlemleri sürüyor

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İnsanların hakkında olur olmaz şeyler yazmayın. Doğruları yazın" dedi. Emrah K.'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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