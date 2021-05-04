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    Tekirdağ'da eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü babasını öldürdü

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Nazım K., çıkan tartışma sonucu oğlu Güven K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:43
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    Tekirdağ'da eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü babasını öldürdü

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dükkanı bulunan 2 çocuk babası 31 yaşındaki Güven K., eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi.

    Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası 51 yaşındaki Nazım K.'nin sık sık konuştuklarını belirledi.

    BABASINDAN ŞÜPHELENDİ

    Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K., bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, aynı apartmanda yaşayan ailesinin yanına gitti.

    Tekirdağ da eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü babasını öldürdü #1

    TARTIŞMA ÇIKINCA BIÇAKLADI

    Güven K. ile babası arasında ses kayıları nedeniyle tartışma çıktı. Anne Münevver K da tartışmaya katıldı. Çıkan kavgada Güven K., eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı.

    Nazım K., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tekirdağ da eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü babasını öldürdü #2

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazım K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım K.'nin cansız bedeni Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Polis, Güven K. ile annesi Münevver K.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü.

    Tekirdağ da eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü babasını öldürdü #3



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