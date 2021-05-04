Tekirdağ'da eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü babasını öldürdü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Nazım K., çıkan tartışma sonucu oğlu Güven K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dükkanı bulunan 2 çocuk babası 31 yaşındaki Güven K., eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi.

Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası 51 yaşındaki Nazım K.'nin sık sık konuştuklarını belirledi.

BABASINDAN ŞÜPHELENDİ

Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K., bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, aynı apartmanda yaşayan ailesinin yanına gitti.

TARTIŞMA ÇIKINCA BIÇAKLADI

Güven K. ile babası arasında ses kayıları nedeniyle tartışma çıktı. Anne Münevver K da tartışmaya katıldı. Çıkan kavgada Güven K., eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı.

Nazım K., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazım K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım K.'nin cansız bedeni Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Güven K. ile annesi Münevver K.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü.









