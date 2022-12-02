Petrol
87.19
0.36%
Euro
19.5101
-0.54%
Dolar
18.6306
-0.01%
Altın
1.068
-1.09%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.864
-0.30%
BTXN Coin
5.53
-1.42%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakalandı

    Muratlı ilçesinde hırsızların hedefi eski emniyet binası oldu. Binaya giren hırsızlar, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
    • 02.12.2022 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakalandı

    Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde uzun yıllar Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği, karakol ve polis lojmanları olarak hizmet veren eski polis binasına beyaz renkli araç ile gelen hırsızlık şüphelileri, binanın kapısını zorla açarak içeri girdi.

    Bu esnada rutin devriye görevi yapan emniyet ekipleri ise, bina önündeki park halindeki araçtan şüphelenerek etrafta inceleme yaptı.

    2 kişi yakalandı

    Binaya hırsız girdiğini fark eden ekipler, içerideki şüpheliler E.Y. ve F.K.’yi kıskıvrak yakaladı.

    Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri bahse konu bina içerisinde çalışma başlattı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Tekirdağ da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakalandı #1

    Tekirdağ da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakalandı #2


    Yeni bir Güneş fırtınası Dünya'ya yaklaşıyor
    Teknoloji

    Yeni bir Güneş fırtınası Dünya'ya yaklaşıyor

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    3. Sayfa

    Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Görüş Bildir