Tekirdağ'da eski eşini takip edip bıçakladı

1 yıl önce boşandığı eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine takip ederek 4 yerinden bıçaklayan İrfan Barik, "Çok kıskanıyordum, barışmak istedim, kabul etmeyince öldürdüm" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Senem Barik, akraba evliliği yaptığı eşi İrfan Barik'ten, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

Bir süre kadın sığınma evinde kalan Barik, bir iş yerinde çalışmaya başlayınca çocuklarıyla birlikte kiraladığı evde yaşamaya başladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

İrfan Barik, eski eşinin adresini öğrenerek, barışma isteğiyle rahatsız etmeye başladı. Senem Barik, polise giderek şikayette bulundu.

İhbar üzerine İrfan Barik hakkında 10 gün uzaklaştırma kararı verildi. Bu karara rağmen ısrarlarına devam eden İrfan Barik, eşinden olumsuz cevap aldı.

ÖLDÜRMEK İÇİN TAKİP ETTİ

İrfan Barik, dün Senem Barik'i çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra takip etmeye başladı.

Senem Barik, kızı B. B. (16) ile birlikte evlerine gitmek için Çınarlı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde minibüse bindi.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Eski eşinin arkasından minibüse binen İrfan Barik, Senem Barik’i, kızının gözleri önünde 4 yerinden bıçakladı.

Senem Barik kanlar içinde yere yığılırken, İrfan Barik ise kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Senem Barik’i ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Senem Barik, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'EŞİMİ ÇOK KISKANIYORDUM'

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı İrfan Barik, suç aleti ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. İrfan Barik’in emniyetteki ilk ifadesinde, “Eşimi çok kıskanıyordum. Barışmak istiyordum. Israrlarıma rağmen barışma isteğimi kabul etmedi. Kendisini kıskanıyordum. Barışıp evine dönmesini istiyordum. Olay gecesi takip ettim. Evine dönmesini söyledim. Kabul etmeyince bıçakladım” dedi.

İrfan Barik, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.













